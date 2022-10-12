"Новая почта" сообщает, что работает даже без электроэнергии – с помощью мобильных телефонов.

Об этом говорится в Facebook организации.

Компания рекомендует создавать посылку или оплачивать полученные посылки в мобильном приложении.

Также сообщается, что почтоматы "Новой почты" работают независимо от электроснабжения.

При этом в пресс-службе компании добавили, что что работа осуществляется при условии отсутствия воздушной тревоги.

Напомним, сегодня компания "Укрэнерго" призвала украинцев экономить электричество не только вечером, но и утром. Также призывают не включать сразу несколько мощных электроприборов, а стиральными машинами и обогревателями пользоваться ночью, когда нагрузка на сеть меньше.

Ранее мы публиковали график отключений электроэнергии в Киевской области 12 октября.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.