Глава парламентского комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев восхитился украинцами, которые покупают "свечи, одноразовую посуду и плиты-горелки". И считает это более правильной моделью поведения, чем выезд из страны.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в четверг, 13 октября.

"Люди, покупающие в огромных очередях свечи, одноразовую посуду и плиты - горелки, вызывают уважение и даже гордость. Это несравнимо лучше, чем билеты на поезд Киев-Варшава", - написал Гетманцев.

Напомним, с утра с призывом запасаться дровами и буржуйками обращался и мэр Львова Садовой. По его словам, обстрелы, подобные тому, что было 10 и 11 октября, могут повториться ещё "много раз".

Также мы писали, что на домах Киева появились памятки, как готовиться к отопительному сезону и отключениям света. КГГА советуют отключить приборы, которые потребляют много энергии.

Кроме того, в отдельном материале мы рассказывали, как Украина готовится к зиме .

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.