В преддверии сложной будущей зимы Нидерланды выделят Украине 70 миллионов евро. Деньги пойдут на ремонт коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщила министр международной торговли и развития сотрудничества Нидердандов Лисье Шрайнемахер в своем Twitter-аккаунте.

"С приближением зимы проблемы для украинцев только усугубляются. Дома, водопровод и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Объявила Всемирному банку, что я уже выделяю 70 млн евро от имени Нидерландов, специально для этой зимы", - написала она.

Напомним, Россия усилила атаки по Украине. В частности, российские войска ракетами и дронанами-камикадзе обстреливают критическую инфраструктуру нашей страны.

По данным премьера Дениса Шмыгаля, в Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.

Вместе с тем, вчера мэр Львова призвал жителей покупать буржуйки и генераторы.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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