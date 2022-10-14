Нидерланды передадут Украине 70 млн евро для ремонта коммунальной инфраструктуры
В преддверии сложной будущей зимы Нидерланды выделят Украине 70 миллионов евро. Деньги пойдут на ремонт коммунальной инфраструктуры.
Об этом сообщила министр международной торговли и развития сотрудничества Нидердандов Лисье Шрайнемахер в своем Twitter-аккаунте.
"С приближением зимы проблемы для украинцев только усугубляются. Дома, водопровод и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Объявила Всемирному банку, что я уже выделяю 70 млн евро от имени Нидерландов, специально для этой зимы", - написала она.
Напомним, Россия усилила атаки по Украине. В частности, российские войска ракетами и дронанами-камикадзе обстреливают критическую инфраструктуру нашей страны.
По данным премьера Дениса Шмыгаля, в Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.
Вместе с тем, вчера мэр Львова призвал жителей покупать буржуйки и генераторы.
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