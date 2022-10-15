В Краматорске на следующей неделе восстановят подачу газа в дома - мэр
В Краматорск, вслед за Славянском, началась подача газа. Об этом сообщил "Стране" мэр города Александр Гончаренко.
"Да, в город газ подан. Горгаз уже начинает наполнять сети и на следующей неделе по плану у нас начать подключение частных домов. По поводу отопительного сезона - вопрос все ещё открытый. Есть вопросы и по стабильному обеспечению города электроэнергией", - сообщил Гончаренко.
Напомним, 14 октября в Краматорск прибыл первый поезд с момента удара по вокзалу 8 апреля.
Также "Страна" писала, что в этом сезоне в Краматорске Донецкой области не будет отопления.
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