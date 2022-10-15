В Краматорск, вслед за Славянском, началась подача газа. Об этом сообщил "Стране" мэр города Александр Гончаренко.

"Да, в город газ подан. Горгаз уже начинает наполнять сети и на следующей неделе по плану у нас начать подключение частных домов. По поводу отопительного сезона - вопрос все ещё открытый. Есть вопросы и по стабильному обеспечению города электроэнергией", - сообщил Гончаренко.

Напомним, 14 октября в Краматорск прибыл первый поезд с момента удара по вокзалу 8 апреля.

Также "Страна" писала, что в этом сезоне в Краматорске Донецкой области не будет отопления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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