В Киеве сегодня, 15 октября, не будут отключать электроэнергию, о возможности чего предупреждали ранее, поскольку энергетики смогли стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко.

Он поблагодарил жителей столицы за сниженное потребление электроэнергии.

Напомним, утром в субботу, 15 октября, российские войска атаковали Киевскую область. В "Укрэнерго" заявили о серьезном повреждении объекта энергетической инфраструктуры, из-за чего были вероятны веерные отключения света.

Ранее мы писали, что сегодня в ДТЭК призвали всех жителей Киевской области потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 23:00.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.