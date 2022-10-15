Киевлян призывают сегодня экономить электричество из-за утренних обстрелов области. В столице снова возможно почасовое отключение света, которое может продолжаться более 4 часов.

Об этом сообщается на странице ДТЭК в Facebook.

"Более четкий срок зависит от состояния энергосистемы и распоряжения "Укрэнерго". Наша цель для всего города Киев – 35-40% сокращения! Персональная просьба к бизнесу: отключите световую рекламу, как внутреннюю так и уличную", - заявил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко.

Напомним, сегодня в ДТЭК призвали всех жителей Киевской области потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 23:00.

Тем временем в Украине резко выросли спрос и цены на товары "на случай веерных отключений" - от свечей до генераторов.

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