Отключения электроэнергии в Киевской области могут сегодня состояться "с высокой вероятностью", предупреждает ДТЭК Киевские региональные сети.

Отключения возможны в пиковые часы - утром до 13 часов и вечером с 18 до 23 часов, сообщают в компании.

ДТЭК призывает всех жителей Киевской области потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 23:00.

Такая же просьба касается жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.

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