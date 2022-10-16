Водолазы Военно-морских сил Украины проходят обучение по применению беспилотных подводных аппаратов, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах.

Снятое на учениях видео разместил в своем телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Подводные дроны предоставили Украине Королевские военно-морские силы Великобритании.

Еще в конце августа сообщалось, что эта страна в качестве военной помощи направит Украине шесть подводных беспилотников. Легкие автономные аппараты предназначены для использования в мелководных прибрежных условиях и эффективно работают на глубине до 100 м для определения местоположения мин.

Между тем война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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