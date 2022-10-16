России не удалось преодолеть зависимость армии от западных технологий.

К такому выводу приходит Bloomberg, проанализировав результаты кампании по импортозамещению, развернутой в РФ с 2019 года.

Издание ознакомилось с результатами аудита, проведенного Генпрокуратурой России в апреле прошлого года.

Россия пыталась осуществить замену на отечественные 177 058 компонентов, используемых в 278 типах военной техники (в том числе - 640 компонентов украинского производства).

По данным аудита, некоторые из передовых видов вооружений России полностью зависят от иностранных компонентов: крылатые ракеты, бомбардировщики Ту-22, подводные лодки, системы ПВО.

В итоге, специалисты ожидают деградации российской техники в условиях санкций, говорится в статье.

Напомним, заместитель министра финансов США Уолли Адеемо заявил о том, что международные санкции создали в России дефицит необходимой для ее военно-промышленного комплекса микроэлектроники.

Ранее мы писали, что, как утверждают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований, несмотря на санкции, Россия по-прежнему получает необходимые для производства оружия компоненты с Запада.