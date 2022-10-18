В Сумской области за минувшие сутки от российских обстрелов погибли пять человек, еще 14 человек ранены и находятся в больнице. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает губернатор Дмитрий Живицкий.

За день было нанесено порядка 300 ударов по области: из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, "Градов". Россияне запускали ракеты с вертолета, стреляли из автоматического оружия.

Повреждена линия электросети, горело поле кукурузы, повреждены частные дома.

Также вчера войска РФ нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Сумской области.

А на прошлой неделе в Сумской области без света остались почти 5 тысяч абонентов.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.