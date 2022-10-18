Бойцы Вооруженных Сил Украине предоставили "Стране" фото комплекта зимней формы.

В этом комплекте есть следующее:

Зимняя куртка и штаны.

Флисовая кофта (куртка).

Флисовые перчатки.

Термобелье комплект.

Комплект белья, футболка с длинным рукавом+штаны(кальсоны).

3 пары носков теплых длинных.

Кевларовая каска.

Плитоноска.

Спальный мешок (зимний)

Бронеплиты 4 класса, 2*3,2кг.

Каремат.

Ранее в Минобороны сообщили, что все военные ВСУ в районе боевых действий обеспечены зимней формой на 100%.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.