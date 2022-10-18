В немецких школах учится почти 200 тысяч украинских детей.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

По последним данным, в Германии учится 195 015 молодых украинцев, за неделю эта цифра увеличилась на 1213.

Речь идет об учащихся общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ.

Ранее в Германии заявили, что украинцы получат более привилегированные условия, чем остальные беженцы.

А недавно стало известно, что Германия прекратит программу льготного обмена гривны на евро до 30 октября. По данным СМИ, это связано с тем, что спрос на нее резко упал.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.