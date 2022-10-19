Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России".

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, Совбез РФ сегодня принял решение до конца 2022 года ужесточить действующую концепцию государственной миграционной политики РФ.

"Предусмотрены поправки, ужесточающие миграционные контроль и ответственность иностранцев за нарушение миграционных правил", - заявил Патрушев.

Также правоохранителям поставлены задачи "по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения терактов".

Напомним, сегодня на Совбезе РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о введении военного положения в "ЛДНР" и в захваченных Херсонской и Запорожской областях, а также поручил создать на аннексированных украинских землях "территориальную оборону".

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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