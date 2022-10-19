Украинский народ и президент Владимир Зеленский получили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Среди претендентов были названы: "отважный народ Украины, который представляет избранный на выборах президент Владимир Зеленский", основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и Колумбийская комиссия по установлению истины.

Премия Сахарова была утверждена Европарламентом в 1988 году и вручается лицам, "внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". Она названа в честь советского ученого-ядерщика, правозащитника и диссидента Андрея Сахарова.

Ранее мы также писали, что в этом году Нобелевскую премию мира получили представители Украины, России и Беларуси, что вызвало волну возмущения среди украинцев. Отметим, Нобелевскую премию мира вручили украинской организации Центр гражданских свобод, белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому и российскому обществу "Мемориал".

Кроме того, глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен объяснила, почему премию мира не вручили президенту Владимиру Зеленскому или российскому оппозиционному политику, а ныне политзаключенному в РФ Алексею Навальному. По ее словам, всемирное признание комитет "не принимает во внимание".

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.