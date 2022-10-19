Главу МИД Мадагаскара уволили за поддержку в ООН осуждения аннексии территории Украины Россией.

Об этом пишет Reuters.

Глава МИД Мадагаскара Рандриамандрат не проконсультировался с правительством страны по голосованию в Генассамблее ООН, за что был уволен президентом.

Президент Анри Радзуэлина заявил, что страна традиционно придерживается нейтралитета, поэтому Рандриамандрат должен был воздержаться во время голосования.

Напомним, Генассамблея ООН осудила проведенные Россией "референдумы", проведя голосование в поддержку резолюции, не признающей "референдумы" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях. Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 - воздержались.

Ранее мы также писали, что Жозеп Боррель обеспокоен, что на Генассамблее ООН многие воздержались на голосовании о "референдумах" в Украине.

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