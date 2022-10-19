Главу МИД Мадагаскара уволили за то, что он выступил против аннексии РФ. Фото: Фейсбук

Главу МИД Мадагаскара уволили за поддержку в ООН осуждения аннексии территории Украины Россией.

Об этом пишет Reuters.

Глава МИД Мадагаскара Рандриамандрат не проконсультировался с правительством страны по голосованию в Генассамблее ООН, за что был уволен президентом.

Президент Анри Радзуэлина заявил, что страна традиционно придерживается нейтралитета, поэтому Рандриамандрат должен был воздержаться во время голосования.

Издание Reuters сообщило о том, что главу МИД Мадагаскара уволили за поддержку в ООН осуждения аннексии территории Украины Россией

Напомним, Генассамблея ООН осудила проведенные Россией "референдумы", проведя голосование в поддержку резолюции, не признающей "референдумы" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях. Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 - воздержались.

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