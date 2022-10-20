Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о рисках введения граничных цен на газ и нефть.

Об этом пишет Handelsblatt.

Как пишет издание, Шольц хочет снизить цены на электроэнергию, тепло, газ, нефть и уголь до "приемлемого уровня". Базовая квота должна субсидироваться. Однако с газом и теплом дела обстоят сложнее.

По данным издания, Шольц назвал предложения экспертной комиссии по планируемому потолку цены на газ умными. "Сейчас мы реализуем это предложение", - заявил он.

Вместе с тем, по его словам, решение о введении потолка цен на энергоносители "таит в себе риски" и может привести к сокращению поставок газа в Европу.

Шольц также заявил, что рост цен на энергоносители является испытанием для Германии и Европы.

Напомним, ранее в Италии назвали причину европейского энергокризиса и призвали готовиться к экономии электричества.

Также сообщалось, что Volkswagen перенесет производство из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не упадут.

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