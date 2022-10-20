Испания готова обучить 400 украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС.

Об этом сообщает El Pais.

Всего страны ЕС планируют обучение порядка 15 тысяч украинских военнослужащих уже в середине ноября.

На эти цели Брюссель намерен выделить свыше 106 миллионов евро, пишет газета.

Напомним, что на днях главы МИД ЕС утвердили миссию для подготовки военных ВСУ. Программа будет координироваться из Брюсселя. По данным СМИ, большинство военнослужащих пройдут обучение в Польше.

Еще две тысячи военных обучит Франция.

При этом десять тысяч украинских военных уже прошли обучение в Британии и скоро отправятся на фронт.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.