Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом президент написал он в своем телеграм-канале.

Разговор со Штайнмайером Зеленский назвал "предметным и продуктивным". Также поблагодарил Германию за первую систему ПВО IRIS.

"Также готовим визит президента Германии в Украину", - добавил он.

Отметим, этот визит должен был состояться сегодня, но, как сообщало немецкое издание Bild, Штайнмайер отменил его из "соображений безопасности".

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