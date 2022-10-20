"Мы такого не заказывали". Зеленский сообщил, что Украина не причастна к взрыву на Крымском мосту
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Украина не является заказчиком взрыва на Крымском мосту.
Об этом он заявил в интервью канадскому телеканалу CTV.
"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Путин ранее обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины и назвал его терактом.
Также мы писали, что в ВСУ рассказали, как повлиял взрыв на Крымском мосту на ситуацию на фронте.
Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.
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