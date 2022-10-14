В сети появилось видео с Крымского моста в районе подорванного участка. На кадрах запечатлено, как идут поезда с цистернами, а машины едут по неповрежденному участку.

Ранее появились фото ремонтных работ на Крымском мосту после подрыва.

Напомним, в РФ планируют ремонтировать Крымский мост до июля.

В ФСБ заявили, что задержали нескольких подозреваемых в подрыве Крымского моста. Президент России Владимир Путин впервые обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины.

Источники WP также утверждают, что подрыв Крымского моста устроила СБУ. Между тем, в СБУ отрицают причастность к подрыву Крымского моста.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.