Команда американских ученых из Бостонского университета создала в лаборатории новый искусственный штамм коронавируса, объединив шиповидный белок омикрон-штамма c изначальным вариантом коронавируса. Его летальность составила 80% при испытаниях на мышах.

Результаты работы опубликованы в архиве препринтов bioRxiv.

Полученный гибрид, получивший название омикрон S, при воздействии на лабораторных мышей вызывал тяжелое течение заболевания с летальностью в 80%, в отличие от стандартного омикрон-штамма, который протекал легко и практически без смертельных исходов. Омикрон S производил в пять раз больше вирусных частиц, чем оригинальный вариант. Результаты свидетельствуют, что изменения в спайковом белке отвечают за инфекционность, а в других - за смертельность.

Многие ученые высказали свои опасения и раскритиковали исследование, считая, что опасные эксперименты над вирусами продолжаются в США, несмотря на то что как раз подобные работы и могли вызвать пандемию.

"Если мы хотим избежать следующей пандемии, вызванной лабораторными экспериментами, крайне важно усилить надзор за расширенными исследованиями потенциальных пандемических патогенов (ePPP, enhanced potential pandemic pathogen)", - сказал доктор Ричард Эбрайт из Университета Ратгерса в Нью-Брансуике в разговоре с DailyMail.

После критики исследования в медиа из-за лабораторного создания нового штамма, ученые заявили, что не делали изначальный штамм более опасным.

"Это не усилило штамм вируса SARS-COV-2 из штата Вашингтон (изначальный вирус 2020 года) и не делало его более опасным... Фактически это исследование сделало репликацию вируса менее опасной", - заявил представитель университета журналистам.

Университет считает, что исследование дает важную информацию о способности омикрон-штамма вызывать заболевание.

Ранее "Страна" писала, что в Австрии и Германии появился новый вариант штамма коронавируса омикрон, отличающийся множеством мутаций.

Также мы сообщали, что у геев на острове Кипр нашли новый штамм вируса иммунодефицита человека.