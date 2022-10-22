Администрация США обсуждает с предпринимателем Илоном Маском предоставление доступа к системе Starlink внутри Ирана.

Об этом сообщает CNN.

"Белый дом обсуждает с Маском возможность установления интернет-сервиса Starlink в Иране", - сообщает телеканал со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

В сообщении говорится, что Starlink рассматривается как легкая в использовании технология, которая поможет обеспечить доступ к интернету в Иране, когда его ограничивают власти.

Напомним, на днях помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране.

Ранее мы писали, что Канада ввела дополнительные санкции против Ирана "из-за его продолжающихся грубых и систематических нарушений прав человека и продолжающихся действий по дестабилизации регионального мира и безопасности".

Также и в США пообещали ввести санкции в отношении Ирана из-за поставок дронов-камикадзе России, которые Тегеран всячески отрицает.