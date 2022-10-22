В Европе чрезвычайно драматично складываются отношения Германии и Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон эффективно торпедировал идею канцлера Германии Олафа Шольца о строительстве нового газопровода из Барселоны в Марсель, при помощи которого, по задумке Берлина, можно было бы увеличить поставки североафриканского газа в Центральную и Северную Европу.

Об этом ранее договаривались Германия, Испания и Португалия. Однако Париж вмешался, аргументируя тем, что строительство новой трубы противоречит "зелёной" повестке, пишет Politico.

Многие полагают, что реальная причина в желании укрепить позиции французской атомной отрасли как поставщика электричества в остальные страны ЕС. Как бы то ни было, Макрон перевербовал Мадрид и Лиссабон, и они теперь поддерживают проект строительства "коридора зелёной энергетики" из Испании на север, по которому после 2030 года смогут поставлять немного газа (на первом этапе) и много водорода (далее).

Помимо того, что переход экономики с газа на водород пока что только планируется и не вполне понятно, как пойдёт, запуск "коридора" произойдёт сильно позже, чем проекта, который поддерживает Германия. В целом считается, что в данном конфликте Франция одерживает верх над соседями, однако Германия не считает, что вопрос решён.

Напомним, Макрон раскритиковал США за завышенные цены продажи американского газа в Европу.

Также президент Франции рассчитывает, что война между Украиной и Россией закончится "только за столом переговоров".

Тем временем Греция и Болгария запустили новый газопровод для снижения зависимости Европы от российского газа.