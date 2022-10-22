Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджу Мелони с должностью премьера Италии.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Приветствую Джорджу Мелони – первую женщину в должности премьер-министра Италии. Желаю новому правительству успешно ответить на все нынешние вызовы. Рассчитываю на продолжение плодотворного сотрудничества в обеспечении мира и благосостояния в Украине, Италии и мире!", - написал Зеленский.

Ранее мы писали, что победившая на выборах в Италии Джорджа Мелони формирует правительство с участим партии Сильвио Берлускони.

Мелони также прокомментировала критику Берлускони в адрес Зеленского, заявив, что "любой, кто вступит в ее правительство, должен быть полностью синхронизирован с Западом в противодействии путинской войне", пишет AP.

Накануне Берлускони заявил, что войну в Украине спровоцировал Зеленский, а также попал в скандал с получением подарка в виде ящика водки от Владимира Путина.

Также "Страна" анализировала, что поменяется в Италии после недавних выборов, на которых победили правые.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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