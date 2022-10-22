Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Германию срочно поставить Украине дополнительные боеприпасы к системам ПВО IRIS-T SLM, счет идет буквально на дни.

Об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он предупредил о "миграционном цунами", которое накроет Европу, если из-за российских атак на критическую инфраструктуру Украина останется без электричества, отопления и воды.

Напомним, система ПВО IRIS-T была поставлена Германией Украине в октябре и уже применяемся в боевых условиях.

Кроме того, на днях Владимир Зеленский заявил, что "очень хорошо себя показала" немецкая IRIS-T.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.