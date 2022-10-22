Стали известны новые подробности смерти ректора университета имени Гринченко Виктора Огневьюка.

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, смерть наступила в частном доме Киевской области, в селе Шпытьки.

"В ходе расследования установили, что Виктор Огневьюк отправил своего водителя на шиномонтаж, заменить шины, а сам выстрелил себе в грудь из гладкоствольного ружья, зарегистрированного на его имя", - сообщили источники "Стране".

На месте была найдена записка со словами: "Я больше не могу так существовать. Простите меня. Пусть мои студенты поймут мой выбор".

Напомним, по сведениям спикера полиции Киевской области Ирины Прянишниковой, в пятницу, 21 октября, близкие обнаружили Виктора Огневьюка в его доме под Киевом с огнестрельным ранением.

Ученый был еще жив, однако реанимационные мероприятия прибывших медиков результата не дали, и он скончался от потери крови.

В мае "Страна" сообщала, что скончался мэр оккупированного россиянами Токмака Запорожской области Игорь Котелевский. По неофициальным данным, он совершил самоубийство.

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