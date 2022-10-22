Россия не должна победить в войне против Украины, потому что она представляет угрозу всему Западу.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC.

Байден говорит, что США вложили в помощь Украине много денег - но дело, прежде всего, в другом.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", - сказал президент США.

Напомним, бывший президент США Барак Обама считает, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена должна четко обозначить границы военной поддержки Украины.

Ранее мы писали, что 15 октября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи в размере 725 миллионов долларов.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.