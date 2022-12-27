По данным на 15:15 вторника, 27 декабря, во всей регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

В телеграм-канале "Белорусский гаюн" пишут о взлете двух российских самолетов МиГ-31К на белорусском аэропорту "Мачулищи".

В частности, речь о таких самолетах:

МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-95194;

МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-93966.

Самолеты взлетели в 14:08 и в 14:35.

Напомним, ранее Зеленский призвал готовиться к новым ударам по энергетике.

Кроме того, мы писали, что мэр Ирпеня заявил, что во время воздушных тревог ДТЭК будет выключать электроэнергию по всей Киевской области.

Также мы писали, что в ВСУ рассказали о новой тактике, которую РФ может применить во время следующей массированной атаки.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.