В Украине объявлена воздушная тревога. Белорусский тг-канал пишет о взлете российских МиГ-31
По данным на 15:15 вторника, 27 декабря, во всей регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
В телеграм-канале "Белорусский гаюн" пишут о взлете двух российских самолетов МиГ-31К на белорусском аэропорту "Мачулищи".
В частности, речь о таких самолетах:
- МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-95194;
- МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-93966.
Самолеты взлетели в 14:08 и в 14:35.
Напомним, ранее Зеленский призвал готовиться к новым ударам по энергетике.
Кроме того, мы писали, что мэр Ирпеня заявил, что во время воздушных тревог ДТЭК будет выключать электроэнергию по всей Киевской области.
Также мы писали, что в ВСУ рассказали о новой тактике, которую РФ может применить во время следующей массированной атаки.
Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.
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