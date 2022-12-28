В Украине 28 декабря увеличивается дефицит электроэнергии в системе, что связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры на востоке.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В то же время из-за теплой погоды уже четвертый день подряд ночью не используются ограничения потребления.

Но в итоге имеющихся мощностей в системе все равно недостаточно для всех потребителей, поэтому во всех областях действуют лимиты потребления, превышение который может привести к применению аварийных отключений.

Напомним, за время войны от ударов РФ пострадали около 700 объектов критической инфраструктуры Украины.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 8 атак россиян на Донбассе и поразили 4 пункта управления войск РФ.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.