Дефицит электроэнергии в Украине увеличился. В "Укрэнерго" озвучили причину
В Украине 28 декабря увеличивается дефицит электроэнергии в системе, что связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры на востоке.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
В то же время из-за теплой погоды уже четвертый день подряд ночью не используются ограничения потребления.
Но в итоге имеющихся мощностей в системе все равно недостаточно для всех потребителей, поэтому во всех областях действуют лимиты потребления, превышение который может привести к применению аварийных отключений.
Напомним, за время войны от ударов РФ пострадали около 700 объектов критической инфраструктуры Украины.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 8 атак россиян на Донбассе и поразили 4 пункта управления войск РФ.
Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.
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