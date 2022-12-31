Минобороны РФ озвучило численность войск противоракетной обороны, которые будут дежурить на Новый год.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу минобороны РФ.

Говорится, что всего за период праздников нести боевое дежурство будут около 20 тысяч военнослужащих ПВО. Из них 1800 в Москве.

"Судя по этому заявлению, в России ожидают возможных ударов с воздуха во время праздников", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее минобороны РФ прокомментировало ракетную атаку по Украине 29 декабря, которая стала одной из самых массированных.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.