В РФ на новогодние праздники будут дежурить около 20 тысяч военнослужащих ПВО
Минобороны РФ озвучило численность войск противоракетной обороны, которые будут дежурить на Новый год.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу минобороны РФ.
Говорится, что всего за период праздников нести боевое дежурство будут около 20 тысяч военнослужащих ПВО. Из них 1800 в Москве.
"Судя по этому заявлению, в России ожидают возможных ударов с воздуха во время праздников", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".
Напомним, ранее минобороны РФ прокомментировало ракетную атаку по Украине 29 декабря, которая стала одной из самых массированных.
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