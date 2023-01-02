В аннексированный Крым на праздники приехало большое количество людей. На полуострове сейчас очень теплая погода.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют фото с набережной Ялты сегодня днем.

Напомним, что накануне Нового года перед Крымским мостом в России были многокилометровые пробки из автомобилей.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.