В Житомирской области наложен арест на автомобильные товары российского производства стоимостью более 1,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в сентябре 2022 года частная фирма, в нарушение требований постановления Кабмина "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации", ввезла на территорию Украины товары российского производства для автомобилей на сумму более 1,5 млн грн.

В официальных документах страной происхождения указали КНР.

При процессуальном руководстве прокуроров Житомирской областной прокуратуры, в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением, наложен арест на товары российского производства (ч. 2 ст. 364 УК Украины). При обыске изъяли товар и документы, подтверждающие его происхождение из РФ. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Досудебное расследование осуществляет ГБР.

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