На Житомирщине арестовали автомобильные товары из РФ на 1,5 млн грн. По документам они числились из Китая
В Житомирской области наложен арест на автомобильные товары российского производства стоимостью более 1,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в сентябре 2022 года частная фирма, в нарушение требований постановления Кабмина "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации", ввезла на территорию Украины товары российского производства для автомобилей на сумму более 1,5 млн грн.
В официальных документах страной происхождения указали КНР.
При процессуальном руководстве прокуроров Житомирской областной прокуратуры, в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением, наложен арест на товары российского производства (ч. 2 ст. 364 УК Украины). При обыске изъяли товар и документы, подтверждающие его происхождение из РФ. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.
Досудебное расследование осуществляет ГБР.
По данным Минэкономики, Украина продолжает торговать с Беларусью, но товарооборот падает с каждым месяцем войны.
Тем временем Китай будет больше торговать с Россией, рассчитываясь в рублях и юанях.
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