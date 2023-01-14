Взрыв на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы вчера произошёл из-за технических неполадок, диверсия маловероятна.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Amber Grid (оператор газовых сетей Литвы).

"Первичный осмотр места происшествия, оборудования, говорит о том, что, скорее всего, имела место технологическая авария. Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб. Пока у нас нет информации о каком-либо умышленном повреждении трубопроводной инфраструктуры со стороны третьих лиц", — заявил Нямунас Бикнюс.

Как сообщалось, в пятницу на газопроводе из Латвии в Литву после взрыва начался мощный пожар. Пламя поднялось на 50 метров. Мы публиковали фото с места инцидента.

Известно, что газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию. Компания Amber Grid, которая обслуживает газопровод, в срочном порядке проинформировала правительство о сложившейся ситуации.

Также напомним, что недавно на магистральном газопроводе в Луганской области раздался взрыв и начался пожар. Около 11 тысяч абонентов остались без газа. Позже в "ЛНР" заявили, что произошла "разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм в Лутугинском районе".