Начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк скончался в Одессе от продолжительной болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он был генерал-майором службы гражданской защиты. Это звание присвоили ему в апреле 2022 года.

Шулюк руководил ГУ ГСЧС Одесской области с декабря 2019 года, когда в результате пожара в одесском колледже, во время которого погибли 16 человек, уволили руководство службы.

Как писала "Страна", одесский губернатор дал команду подготовить в регионе "пункты несокрушимости".

11 января украинские силы ПВО сбили беспилотник, которым РФ пыталась атаковать Одесскую область.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.