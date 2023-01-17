Россия ночью с 16 на 17 января обстреляла Очаковскую громаду в Николаевской области. Есть разрушения и погибший.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем телеграм-канале.

"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек погиб. Повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома", - сообщил Ким.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как писала "Страна", россияне ночью ударили по Краматорску, мэр рассказал подробности обстрела.

Также противник наносил удары по Харьковской области, пострадали жилые дома и больница, есть раненые.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.