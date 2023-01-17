США продлили освобождение из-под антироссийских санкций нескольких видов продукции. Так, американские санкции, введенные против РФ, не распространяются на предоставление сельскохозяйственной продукции, а также на транзакции, касающиеся любых клинических испытаний.

Об этом говорится в опубликованной 17 января Министерством финансов США лицензии 6С.

Лицензия 6С распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения. В перечне дозволенного отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинские исследования.

Как уточнили в ведомстве, документ заменяет опубликованную в июле 2022 года лицензию 6В. В тексте нового документа есть отличия от предыдущей версии. В предыдущей версии лицензии предоставление сельхозпродукции не упоминалось. Речь шла лишь о ее производстве, продаже или транспортировке. Кроме того, в лицензии 6B говорилось, что разрешение касается не любых клинических испытаний, а только продолжающихся.

Минфин США не уточнил, как долго будет действовать лицензия 6С. Срок действия ее предыдущей версии также не указывался.

Ранее "Страна" сообщала об июльском исключении из антироссийских санкций со стороны Минфина США.

А чуть ранее, в июне, мы писали, что Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции.