Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Соответствующие изменения закреплены приказом Минреинтеграции от 13.01.2023 г. № 14. (Приказ вступает в силу с дня публикации).

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Ранее Конфедерация строителей Украины заявила, что в зонах "возможных боевых действий" действуют ограничения по кредитованию. Нахождение Киева в этом списке не позволяла банкам осуществлять ипотечное кредитование в столице.

Напомним, конце прошлого года правительство приняло постановление №1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией.

Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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