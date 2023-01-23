Одна женщина погибла, еще два человека ранены в результате обстрела дома многодетной семьи в Эсманской общине Сумской области.

Об этом сообщает в понедельник, 23 января, губернатор региона Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Живицкий рассказал, что по общине было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей.

Напомним, в ночь на 23 января россияне из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду Сумской области. Зафиксировано 12 прилетов. А в селе Бояро-Лежачи в результате обстрелов были повреждены дом старосты и сельский клуб.

Ранее мы писали, что в конце декабря прошлого года россияне за двадцать пять минут 16 раз ударили из минометов по Сумской области.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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