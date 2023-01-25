Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила, что в ближайшее время Украина получит около 80 танков "Леопард".

Об этом СДПГ сообщила в своем Твиттер-аккаунте.

СДПГ сообщила, что "в результате тесной координации с главами других государств и правительств наш канцлер сформировал коалицию, которая предпримет дальнейшие и ответственные шаги".

Ранее американские СМИ писали, что Украина может получить от союзников около 100 танков "Леопард".

Также напомним, что сегодня Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину.

Правительство Германии объявило, что направит 14 моделей Leopard 2 А6 из запасов Бундесвера. Также Берлин дал разрешение и на отправку своих танков в Украину из других стран Европы.

Президент Украины уже поблагодарил Берлин за такое решение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

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