Десятки танков союзники отправят Украине. Иллюстративный кадр

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила, что в ближайшее время Украина получит около 80 танков "Леопард".

Об этом СДПГ сообщила в своем Твиттер-аккаунте.

СДПГ сообщила, что "в результате тесной координации с главами других государств и правительств наш канцлер сформировал коалицию, которая предпримет дальнейшие и ответственные шаги".

Сколько Леопардов получит Украина от европейских союзников

Ранее американские СМИ писали, что Украина может получить от союзников около 100 танков "Леопард".

Также напомним, что сегодня Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину.

Правительство Германии объявило, что направит 14 моделей Leopard 2 А6 из запасов Бундесвера. Также Берлин дал разрешение и на отправку своих танков в Украину из других стран Европы.

Президент Украины уже поблагодарил Берлин за такое решение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

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