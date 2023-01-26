Днем 26 января в Киеве и области, а также Днепропетровской области происходят экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

Пока энергетики не могут вернуться к плановым графикам из-за значительного ущерба энергетике после сегодняшней ракетной атаки.

Напомним, экстренные отключения света в Одесской области могут продолжаться несколько дней, в облцентре перебои с водой.

В Одесской области есть попадания в два объекта критической энергоинфраструктуры. В регионе перебои со светом.

На фоне массированной ракетной атаки РФ в Киеве и ряде областей Украины вводились превентивные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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