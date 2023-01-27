Камбоджа назвала обучение украинских саперов "гуманитарным актом", заявила о невозможности военной поддержки Украины и о готовности обучать также и российских саперов.

Об этом пишет Khmer Times.

"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Украинские саперы сейчас проходят обучение в Камбодже, но руководство страны заявляет, что также они могут обучить и российских саперов.

Хун Сен заявил, что Камбоджа готова учить разминированию военных из любой другой страны, если страна этого попросит.

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