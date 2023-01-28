"Институт изучения войны" проанализировал кадры с полей боя, где россияне наступают на четырех направлениях, и сделал следующие выводы на своем сайте:

российские войска продвинулись на северо-запад от станции Соль, судя по ударам ВСУ по мосту через реку Бахмутовка.

российские войска захватили Краснополовку (к северо-западу от Соледара) и Двуречье (к юго-западу от Соледара).

украинские войска вступают в бой с бойцами "Вагнера" в пригороде мясокомбината на северо-востоке Бахмута, "Это указывает на то, что Вагнер продолжает постепенно продвигаться в пределах самого Бахмута", - говорится в анализе.

россияне скорее всего захватили Никольское на юго-восточной окраине Угледара.

Также есть видео, как российские войска ведут огонь по Угледару из термобарической артиллерийской системы ТОС-1А. Использование таких артиллерийских средств предполагает, что российское командование может отдавать приоритет наступлению в районе Угледара, считает "Институт".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему Россия может пойти в наступление к 24 февраля.

По данным Bloomberg, Путин готовит новое наступление, война может затянуться на годы.