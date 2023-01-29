Сегодня, 29 января, в Черном море находятся 15 вражеских кораблей. На дежурстве остался один большой десантный корабль и 3 ракетоносителя.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Общий залп составляет 20 ракет типа "Калибр".

По словам Гуменюк, остальные корабли, которые находятся на дежурстве, могут использоваться для запуска дронов, несмотря на то, что море штормит.

Кроме того, побережью стоит иметь в виду усиленную минную опасность.

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