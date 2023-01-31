Ночью с 30 на 31 января российская армия нанесла удар по Мировской громаде в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.

"Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов", - написал Лукашук.

В результате обстрелов три частных жилых дома повреждены, также задело две хозяйственные постройки и линии электропередач.

Обследование территорий обстрела продолжается, отметил Лукашук и добавил, что люди не пострадали.

Как писала "Страна", ночью 26 января россияне атаковали Днепропетровскую область, было зафиксировано попадание по промышленному предприятию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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