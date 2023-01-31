Полномасштабная тревога трижды ревела над Украиной после взлетов российских истребителей - носителей ракет "Кинжал" МиГ-31К, проводивших тренировочные полеты 31 января 2023 года.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, эти учебные полеты могут совершаться как с целью давления на Украину, так и на Европу.

"Это еще и психологический фактор влияния на страны Европы. Потому что в ток-шоу скабеевых и соловьевых не прекращается истерия угроз ядерными ударами, они это заявляют, уже называя европейские столицы напрямую. Думаю, что в странах Европы и НАТО есть определенная реакция на то, что эти самолеты летают не так уж и далеко от их границ", - сказал спикер.

Напомним, сегодня в ВСУ заявили, что вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута обсуждается с учетом обстановки.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.