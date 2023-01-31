Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив застрял в лифте из-за отключений электроэнергии.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Застрял в лифте дома. Жду аварийную службу. Свет отключили, а я забыл. Хорошо, что фонарик в кармане", — написал Марцинкив.

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