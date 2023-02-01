ФБР проводит обыск в доме Джо Байдена в Делавэре в рамках дела о секретных документах, сообщает адвокат Байдена. В заявлении говорится, что обыск был "спланирован" и проходит при "полной поддержке" президента США.

Об этом сообщает NBC.

Сообщается, что расследование связано с более широким расследованием обращения с секретными документами. ФБР никак не прокомментировало обыск. Поскольку обыск был согласован, он проводится без ордера.

Обыск является частью следственных действий, которые производятся после обнаружения секретных документов в Пенсильванском центре Байдена.

Ранее сотрудники минюста США в ходе 13-часового обыска в доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр нашли ряд секретных документов. Некоторые документы относятся к тому периоду, когда Байден был сенатором, а другие - ко времени его пребывания на посту вице-президента. По словам адвоката, в ходе обысков также были изъяты "личные рукописные заметки" и "сопутствующие материалы".

Напомним, секретные документы обнаруживали в шкафу кабинета Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия "Пенн-Байден" в Вашингтоне и в коробках с семейным архивом в кладовке его личного гаража, где тоже была порция документов с пометкой "секретно".

Республиканцы в Конгрессе заявили, что проведут расследование относительно обнаружения секретных бумаг. Среди них были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. По данным источников, документы датированы 2013-2016 годами.