Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что следующая встреча Координационной платформы доноров для Украины состоится в марте.

Об этом он заявил на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в четверг, 2 февраля, в Киеве.

"Следующая встреча платформы будет в марте месяце", - сказал министр.

Также Марченко выразил надежду, что до этого времени будут наработаны вопросы для дальнейшего обсуждения.

Министр финансов отметил, что такая Координационная платформа должна стать примером успешного сотрудничества нового поколения - прозрачности и инклюзивности.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине в 2023 году потребуется 17 млрд долларов для финансирования восстановительных работ на своей территории.

Ранее мы писали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Кроме того, она заявила, что Евросоюз передаст Украине 2400 дополнительных генераторов и 45 млн LED-ламп.