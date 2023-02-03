По состоянию на пятницу, 3 февраля, РФ продолжает готовить корабли к выходу на боевой курс.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу".

"Сегодня утром уже в море два надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр", которые готовы к использованию. Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс", - сказала она.

Напомним, вчера в ОК "Юг" сообщали, что судя по действиям в Черном море, РФ готовится к новому ракетному удару по Украине.

Как писала "Страна", 2 февраля РФ снова нанесла ракетный удар по жилой застройке в центре Краматорска.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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