В среду, 8 февраля, при обстреле Семеновки Черниговской области погиб один человек, двое ранены.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире "Суспильного".

По его словам, раненые находятся в тяжелом состоянии в больнице.

На месте прилета идет разбор завалов промышленного здания, попавшего под обстрел, и ведется работа спасательных служб.

Ранее Чаус сообщил, что российские военные выпустили по Семеновке две ракеты.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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